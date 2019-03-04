رسمياً..المريخ يحصل على اوراق اللاعب عماد الصيني 

الخليج 365 : حصل المريخ قبل قليل على اوراق لاعب الاهلي الخرطوم عماد الصيني الذي تبقت له 3 اشهر مع ناديه الاهلي الخرطوم وقام النادي بتسويق ما تبقى من فترة للاعب مع ناديه ويجدر ذكره ان الهلال كان قد اخلى خانة اللاعب في التسجيلات الاخيرة وسجل في مكانه اللاعب كونتاك الذي تمت اعارته الى الاهلي الخرطوم.

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