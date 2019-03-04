الاشانتي كوتوكو يقسو على ناكانا الزامبي بثلاثية في الكونفدرالية

الخليج 365 : عاد الاشانتي كوتوكو الغاني الى سكة الانتصارات وحقق فوزا غاليا وكبيرا على ناكانا في مجموعة الهلال بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب بابايارا في كوماسي الغانية ليصل الى النقطة السادسة في الجولة الرابعة ويصعد الى المركز الثاني خلف الهلال بعد ان كان في المركز الاخير .

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