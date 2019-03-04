الشرطة الأمريكية:تعلن عن مقتل 23 على الأقل في إعصار بولاية ألاباما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 23 شخصا، بعضهم أطفال، لاقوا حتفهم بعد أن اجتاح إعصار مقاطعة لي كاونتي أمس الأحد مضيفة أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى فيما يبحث عمال الإنقاذ وسط أنقاض المنازل المدمرة.

وقضى عمال الطوارئ ليلة صعبة في انتشال القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل والمباني في المقاطعة التي تضم مدينة أوبيرن كبرى مدن الولاية.

وقال جاي جونز قائد شرطة لي كاونتي خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية “يكمن التحدي في الحجم الضخم للأنقاض حيث تقع جميع المنازل… لا أتذكر أنني رأيت هذا الحجم من قبل”.

وقالت مرديث ستون المتحدثة باسم شركة جورجيا باور إن العواصف اقتلعت أشجارا ودمرت منازل في ولاية جورجيا المجاورة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ألف مشترك.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر سكان ألاباما والمناطق الأخرى التي تضررت جراء العواصف إلى أن يكونوا “حذرين وآمنين”، وفقا لرويترز.

وقال “كانت الأعاصير والعواصف عنيفة بحق وربما يكون هناك المزيد”.

وفي ألاباما، قال بيل هاريس الطبيب الشرعي لمقاطعة لي كاونتي إن عدد الوفيات قد يرتفع.

وقال هاريس خلال مقابلة مع صحيفة برمنجهام نيوز مساء الأحد “مازلنا ننتشل الأشخاص من تحت الحطام… سنظل هنا طوال الليل”.

وقال مركز إيست ألاباما الطبي في أوبليكا في بيان إنه يعالج أكثر من 40 شخصا أصيبوا في الإعصار وإنه يتوقع استقبال المزيد. وأضاف أنه تم إرسال بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.

روسيا اليوم