إعلان جديد من بنك السوداني المركزي بشأن سعر الدولار الرسمي

الخليج 365 :

أعلن البنك المركزي عن ترتيبات ودراسات جارية للسوق الموزاي، من أجل إعلان التراجع عن السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل آلية صناع السوق.

وكشف الناطق باسم الآلية جعفر محمد عبده حاج، عن ترتيبات ودراسات جارية لحالة السوق، بهدف إعلان التراجع عن سعر الدولار الحالي.

وقلل من الانخفاض الحالي للدولار الأمريكي، واعتبره نتيجة للإجراءات الأمنية التي اتخذت الأسبوع المنصرم من جانب الحكومة.

وأكد جعفر لـ(آخرلحظة) أن الآلية تعمل على إعلان السعر وفق آلية العرض والطلب، لكبح جماح السوق السوداء والحد من المضاربات في أسعار العملة.