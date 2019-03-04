أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق4مارس2019

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 04\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي63.00 جنيه (متوسط السعر اقرا التفاصيل فوق ) الريال السعودي17.05 جنيهاًالدرهم الاماراتي17.50 جنيهااليورو71.00 جنيهالجنيه الاسترليني79.11 جنيهالجنية المصري3.50 جنيهالريال القطري17.40 جنيه.

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