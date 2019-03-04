خرق السعودية للقانون والاتفاقيات الدولية ..بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعيش الآن خواتيم العام الرابع للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن بمشاركة من كثيرين في آسيا وأفريقيا وأوروبا مما يجعله عدوانا امميا على شعب رفض الخضوع والاستسلام وأصر على مواصلة الجهاد رافعا شعاره الواضح المنادي بالموت لامريكا وإسرائيل المناصر لفلسطين والمستضعفين ، ومع تواصل العدوان يتواصل الصمود الاسطوري وفي نفس الوقت يتواصل الخذلان العربي والنفاق العالمي والصمت المخجل لمؤسسات حقوقية تدعي المهنية لكنها لا تستطيع اصدار إدانة واحدة لهذه الانتهاكات الفظيعة والغير مسبوقة في العالم .

واذا اردنا التوقف قليلا مع الجرائمُ السعوديّة في اليمن من منظار القانون الدولي فماذا يمكننا أن نقول ؟ الكثير يمكن قوله في هذا الصدد لكننا نكتفي بالاشارات اليسيرة الى بعض هذه الجوانب التي تكفي اي منها لمحاكمة قادة السعودية كمجرمي حرب .

لم تترك الرياض منذ بداية عدوانها على اليمن سلاحاً محرّماً متواجداً بين يديها إلا واستخدمته، في وحشية لم يسبقها إليها إلا داعموها في واشنطن و تل أبيب.

تقاريرَ عديدةٍ أكدت أنه قد تم استخدام اليورانيوم والفسفور والقذائف الفراغية والقنابل العنقودية من قبل آلة الحرب ضد المدنيين العُزّل الذين جُلُّهم من النساء والأطفال. وبهذا الفعل الشنيع تنتهك الرياض قواعد القانون الدولي وحقوق الإنْسَان، وتظهر مدى جرمها وعدوانها واستخدامها القوة المفرطة دون حسيب أو رقيب من الأمم المتحدة التي يفترض فيها أن تكون الأكبر حرصا علي تطبيق القانون الدولي الإنْسَاني.

السعودية باجرامها ليست فقط تعتدي علي الشعب اليمني المظلوم بالأسلحة المحرمة دوليا وانما تخرق القوانين الدولية التي تحظُرُ استخدام هذه الأسلحة إن استخدام هذه الأسلحة يعتبر خرقاً لإعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 بحظر استخدام القذائف المتفجرة، واتّفاقية ” لاهاي” لعام 1907 التي تضع قيودا على استخدام هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة، خاصةً المَـادَّة 23 التي تحظر قصف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ،وايضا تنتهك الرياض المَـادَّة 25 التي حظرت مهاجمة أَو قصف المدن أَو القرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًّا كانت الوسيلة المستعملة.

وتنتهك السعودية بروتوكول جنيف بشأن حظر استخدام الغازات السامة للعام 1925 واتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيماوية واتفاقية اوسلو

واستخدمت السعودية القوة المفرطة في عدوانها وهي ترمي أطنان المتفجرات علي المنازل والمؤسسات العامة ، واتتهكت المَـادَّةَ 55 من بروتوكول جنيف الأول الملحق باتّفاقيات جنيف لعام 1977 التي حظرت استخدام أساليب أَو وسائل القتال التي يقصد بها أَو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر ببقاء السكان والموارد البيئية، عدا عن خرقها اتّفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

وانتهكت السعوديّة اتّفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أَو تقييد بعض الأسلحة التقليدية، فضلاً عن إعلان لاهاي لعام 1899 حول الغازات الخانقة، وقد حظَرَ القانونُ الدولي الأسلحةَ السامة، والقذائف القابلة للانفجار أَو الحارقة، والقذائف المتفجرة القابلة للانتشار أَو التمدد في الجسم ، والأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية، والأسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة اكس، والأسلحة الموجهة بواسطة طاقة معينة أَو أشعة.

كما خرق العدوان السعودي اتّفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) وتدمير هذه الأسلحة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1971، وكذلك اتّفاقية حظر استحداث أَو تخزين أَو إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة.

ولم يكتفِ العدوانُ السعوديّ باستخدام الأسلحة للقتل المباشر، بل استخدم الأسلحة غير المباشرة للقتل، مثل القنابل العنقودية التي تحرمها اتّفاقية حظر استعمال القنابل العنقودية (اتّفاقية الذخائر العنقودية) التي تم توقيعها في عام 2008 باوسلو ، وهذه القنابل هي من الأسلحة غير الإنْسَانية التي يحرمها القانونُ الدولي؛ لأَنَّها تفتك بالبشر، فهي أسلحةٌ عشوائية لا تميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكريّة، ودعت إلى تحريمها الكثير من الدول في عدة مؤتمرات دولية عقدت لهذا الخصوص، كان من أهمِّها المؤتمرُ الدولي الذي عقد في العاصمة الايرلندية دبلن بتأريخ 28 مايو 2008، وكان مقدمة لاتّفاقية حظر الأسلحة العنقودية، التي حظرت استخدام هذه القنابل، حيث نصت المَـادَّة الأولى منها على أنه يحظر إنتاج وتخزين واستعمال ونقل كافة الذخائر العنقودية تحت أي ظرف بما فيها النزاعات الدولية وغير الدولية ، كما يحظر مساعدة وتشجيع أَو حثّ أيٍّ كان على المشاركة في أي نشاط محظور بموجب هذه الاتّفاقية ،

وعليه فالسعوديّة من خلال أعمالها الإجرامية في اليمن عبر استخدام أسلحة محرّمة دولية تعرّض حياة المدنيين للخطر ، وهي تخالف اتّفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المَـادَّة 3 منها على عدم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وكذلك تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنْسَان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة، وهما يؤكّــدان على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً.

لقد أدّى استخدام هذه الأسلحة المحرّمة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنْسَانية، ووصلت الي حَـدّ جرائم الإبادة الجماعية ، والتي تعرفها المَـادَّة 6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، بأنها أي فعل من الأفعال التي تُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أَو أثنية أَو عرقية أَو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أَو جزئياً، كالتالي:

قتل أفراد الجماعة،

إلحاق ضرر جسدي أَو عقلي جسيم بأفراد الجماعة،

إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أَو جزئياً..

وما تقوم به آلة القتل السعوديّة، ينطبق عليه على أقل تقدير الإهلاك الجزئي، إن لم نقل الكلي وبذلك تكون أمام ممارسة جريمة إبادة بحق اليمنيين.

انه جزء قليل من الجرائم الكبرى للسعودية التي تنتهك كل القواعد والقوانين والأعراف الدولية والتي تستوجب أي واحدة منها محاكمة المعتدين فورا أمام محكمة الجنايات الدولية لكن العدالة لا تتحقق في عالم الغاب هذا.