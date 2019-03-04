كلامك غير دقيق يامولانا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المؤتمر الوطني غداً لن يكون مثل المؤتمر الوطني اليوم أو أمس

العبارة أعلاه من كلام مولانا احمد محمد هارون لصحيفتي الرأي العام والصيحة في أول حوار له مع الصحافة بعد تكليفه بالمنصب الجديد وتوليه مسؤولية الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني إذ تم تعيينه في مكان دكتور فيصل حسن ابراهيم ومن ثم فوض إليه رئيس الحزب الفريق البشير صلاحياته وسلطاته ليصبح مولانا هارون الرئيس الفعلي للحزب ، ومن هذا الموقع الجديد قال ما نقلناه عنه في صدر المقال ، ولابد من التوقف عند هذا الكلام لأهميته وسؤال مولانا هارون عن هذا القول.

نقول لمولانا هارون ماذا تعني أن يكون حزبك غدا ليس كما هو اليوم وامس؟

حزبك كان يرفل في نعيم السلطة ويخضم المال العام خضم الابل نبتة الربيع ، فهل سيوقف اكله للمال العام ؟

حزبك كان – وحتي الامس القريب – يدخل الانتخابات وفي يده امكانيات الدولة وهو يعلم أنه لن يستطيع حزب أن ينافسه فهل تقصد أن حزبك سيتساوي مع غيره في هذا الأمر أم أنه كلام والسلام .

كان الوالي في كل ولاية هو الرئيس الفعلي لحزب المؤتمر الوطني ، والان وبعد التغيير الذي حدث وأصبحت كل ولاية تحت الحكم العسكري وأصبح نائب رئيس الحزب في كل ولاية هو الرئيس الفعلي لحزبه ولكن مولانا هارون يعلم أن هؤلاء الذين تسنموا قيادة الحزب في كل ولاية هم الذين يحظون برضا السلطة وقربها باعتبار أن أي وال تم تعيينه وهو من المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية أما أن يكون من الضباط الإسلاميين أو مقربا منهم وبالتالي فإن علاقتهم بنواب رؤساء الحزب في ولاياتهم ستكون حتما هي اقوى من علاقتهم بغيرهم من زعماء الأحزاب ، وليس صحيحا القول الذي أطلقه الرئيس يومها أنه يقف على مستوى واحد من الكل فهؤلاء حكام الولايات يقربون المؤتمر الوطني اكثر من غيره ومولانا هارون نفسه وهو يتولى منصب نائب رئيس الحزب المفوضة إليه صلاحيات الرئيس يعلم أن واقع العلاقة بينه والرئيس البشير اقوى وأمتن الف مرة من علاقة الرئيس بالاحزاب والمكونات السياسية الأخرى في الساحة فهل بعد هذا يمكن لمولانا هارون أن يقول إن حزبه غدا لن يكون كاليوم وامس؟ واسمح لنا أن تقول لك لا يا مولانا فكلامك غير دقيق هنا.