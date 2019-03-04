نظرة في مبادرة الصادق المهدي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السيد الصادق المهدي تقدم مؤخرا بما يمكن أن نسميها مبادرة جادة ، ومن الأنسب أن يتم الالتفات إليها والسعي لترويجها علها تنجح في إخراج البلد من أزمتها السياسية والاحتقان الحاصل .

في تصريحات صحفية اوردتها معظم وسائل الإعلام العربية والعالمية وغفلت عنها وسائل الإعلام المحلية في سقطة مهنية شنيعة ، في هذه التصريحات دعا السيد الصادق المهدي الى توافق الجميع على إفساح المجال للشباب ليتولوا قيادة العمل السياسي وذلك في الحكومة والمعارضة على السواء ، وبادر الى الوعد بالتنحي عن قيادة حزبه ودعا أقرانه من زعماء الأحزاب الى اتخاذ هذه الخطوة تجنيبا للبلد من التردي الى الهاوية وصعوبة الخروج من هذا الوضع الحرج الذي يمكن أن تؤول إليه الأوضاع .

السيد الصادق المهدي اعتبر أن قيام الرئيس البشير بالتنحي وافساح المجال أمام الشباب يعتبر خطوة هامة تقدم للاخرين القدوة الحسنة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة وهذا يحسب في الجملة لصالح الكل .

السيد الصادق المهدي تقدم بمناشدة هامة للرئيس البشير تمثلت في طلبه ان يتنحي الرئيس وان يتم الغاء قانون الطوارئ فورا ، وذهب إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية تذهب بالبلد الى المجهول وان الرئيس مسؤول شخصيا عن مشاكل البلد ومطالب بتمهيد الطريق لحلها وان أولى خطوات الحل هي تنحيه عن الرئاسة وتسليم الأمر الى الشباب.

الرئيس البشير مطالب قبل غيره أن يستجيب لهذه المبادرة وعلى السيد الصادق المهدي أن يتبع القول بالعمل ويستقيل فورا من قيادة حزبه ويتنحي ويسلم الشباب القيادة حتي يكون لمبادرته معنى وتكتسب قوة تخرجها من حالة الاقتراح الى التنفيذ .