لقاء مغلق بين قوش ورئيس القضاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” إن السلطات شرعت في خطوات عملية وجادة بشأن مكافحة الفساد.
وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها في عددها اليوم أن الحكومة وضعت يدها على ملفات الفساد، وهي بصدد الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضافت الصحيفة أن الخطوة تأتي في إطار التطبيق العملي لأوامر الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المشير البشير الأسبوع الماضي، وتشمل الممارسات الفاسدة.
وكشفت الصحيفة عن مشاورات تجري الآن لبحث إمكانية دمج محاكم الفساد مع محاكم الطوارئ.
وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مغلق تم بين رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله”قوش” برئاسة القضاء استمر لأكثر من ساعة.
وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنه من المرجح أن يكون الاجتماع نافش ملفات فساد وضعتها السلطات على طاولة المؤسسة القضائية.
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