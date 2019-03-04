الخليج 365: صحيفة قوون: * الهلال يكتسح زيسكو بمهارة ويحلق في الصدارة * الطوربيد يفتتح المهرجان.. الشعلة بعزز بفن وإتقان.. والقائد يختتم بأحلى الأقوان * الكردينال يحفز الأقمار بالدولار.. يشيد بالأداء ويعلن استكمال المشوار.. ويهنئ الأنصار * المريخ يضرب الفهود برباعية والبرنس يستقيل * الهلال يقطع الطريق أمام المريخ ويخاطب الفرسان رسمياً ويطلب لاعبه عماد الصيني * مدرب زيسكو: حاولنا مباغتة الهلال مبكراً فدفعنا ثمن الاندفاع * جماهير الهلال تخرج في مظاهرات فرح بالانتصار الكبير * مفاجأة جديدة.. الزومة يطيح بالخرطوم الوطني من كأس السودان * الكوكي: احترمنا زيسكو وحققنا فوزاً كبيراً Advertisements صحيفة الصدى: * المريخ يصرع الفهود برباعية في مباراة الوفاء لضياء * الرباعية الحمراء تطيح بالبرنس من تدريب الفهود.. والتش والنعسان يتنافسان في الأهداف الجميلة * عماد الصيني يوافق على الانتقال للمريخ بعد اجتماع مطول مع أمير كمال * الهلال يسحق زيسكو بثلاثية ويتصدر مجموعته * رئيس الجمهورية يتفقد المدينة الرياضية ويعد باستكمالها * الأمل عطبرة يقيل هيثم مصطفى بعد الهزيمة من المريخ * الكوكي: الانتصار يعطينا فرص وأفضلية في التأهل * الزومة يحقق المفاجأة ويطيح الموردة من كأس السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 4 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.