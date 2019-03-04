توقعات بأن يغطي إنتاج القمح (42%) من احتياجات البلاد

التاريخ: 04-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة توقع المنسق القومي للقمح إسلام محمد خير، أن ينتج القمح للموسم الحالي متوسط إنتاجية متوقعة بـ13 جوالاً للفدان بإنتاج أكثر من 900 ألف طن تغطي 42 بالمئة من احتياجات البلاد للقمح.

وبدأت عمليات الحصاد لمحصول القمح للموسم 2018-2019 بمساحة 712 ألف فدان، وبدأت عمليات حصاد القمح في مساحات محدودة بمشروع الجزيرة والولاية الشمالية.

وأضاف محمد خير حسب صحيفة المجهر، أنه تم التأمين على احتياجات الحصاد من التغذية اللازمة لشراء المحصول بواقع 1850 جنيهاً للجوال الواحد وفقاً لتوجيهات الدولة.

وأبان أنه من المتوقع أن تكتمل عملية الحصاد بالصورة المطلوبة والجيدة خاصة بعد توفير الحاصدات من البنك الزراعي لتخفيض مقدم التمويل للجمعيات وتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ليكون (10%) من قيمة الحاصدة، بجانب توفير الخيش اللازم لعمليات الحصاد بواسطة البنك الزراعي السوداني، إضافة إلى توفير الجازولين للحاصدات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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