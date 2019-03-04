مزارعو القضارف يحجمون عن بيع السمسم لتدني الأسعار

قرر مزارعون والتجار ببورصة ولاية القضارف الأحجام عن البيع بالبورصة، وبرروا رفضهم بتدني أسعار السمسم الذي بلغ سعره في الأسبوع المنصرم حوالي 5.180 جنيهاً .؟

وقال عضو المجلس التشريعي بالقضارف المزارع وليد حسن علي إن إحجام المزارعين والتجار عن البيع سببه إرهاصات بحدوث إرتفاع في الاسعار الذي حدث بصورة مفاجئة، كاشفاً عن المصدرين بدأوا في تخفيض السعر بسبب تدني سعر الدولار .

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من جانبه وبحسب صحيفة السوداني، كشف المزارع ببورصة القضارف حافظ الحاج هايلو عن توقف المزارعين عن البيع داخل البورصة منذ ثلاثة أيام بسبب تدني الأسعار، مؤكداً أن الأسعار الحالية بالبورصة غير حقيقية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)