“الطوارئ” بالسودان تشل سوق العملة

تراجعت تداولات أسعار العملات عبر الإجراءات المصرفية بشكل ملحوظ بعد قرارات الرئيس عمر البشير الأخيرة بحظر حيازة بحظر النقد الأجنبي والمتاجرة به. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود انخفاض ملحوظ في شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية في ظل هبوط أسعاره بالأسواق الموازية. Advertisements وأوضح عدد منهم تقلص الفجوة بين سعر الإجراءات المصرفية والسعر عبر الكاش، وقالوا إن سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية تراوح مابين (65 -70) جنيهاً مقارنة بأسعار مرتفعة قبل القرارات وصلت إلى أكثر من “90” جنيهاً، وبحسب صحيفة الانتباهة أشاروا إلى أن أسعار الشراء عبر الكاش بلغت نحو (63) جنيهاً في ظل وجود عزوف عن عمليات البيع والشراء في تداولات الأسواق الموازية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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