اتحاد العمال: شعارنا (تنتج بس.. وتسكت بس)

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، سر الختم الأمين أن الاتحاد ليس مع الحكومة أو ضدها، مشيراً إلى أنه يفرق بين الوطن والحكومة والمعارضة وبين المعارضة والعمالة، وقطع سر الختم خلال اجتماع اللجنة المركزية للنقابة أمس، أن ما يقوم به المتظاهرون الآن لا يصدر عن قضايا حقيقية، وليس من أجل عيون السودان والمواطن، وقال حسب صحيفة آخر لحظة، إن شعار الاتحاد في هذه المرحلة (تنتج بس.. وتسكت بس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)