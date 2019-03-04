ضبط سكر ورز ودقيق فاسد ودخول شاي (تخسيس) غير صالح للاستخدام الآدمي من دولة مجاورة

نفذ الفريق الموحد لحماية المستهلك حملات تم تدوين 340 بلاغات خلالها بجملة مضبوطات بلغت 80 طناً، في ذات الأثناء التي أكد فيها مدير دائرة حماية المستهلك العميد نزار عبد الرحمن عدم وصول بلاغات أو شكاوي حول لبن فاسد، في ذات الوقت الذي كشف فيه عن دخول 13 نوعاً من الحلوى والعصائر الكحولية عن طريق التهريب.

وفي سياق متصل، أعلن نزار عن تدوينهم 30 بلاغاً حول (ترامس الشاي) المسرطنة.

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من جهته أكد مندوب مكافحة التهريب المقدم راشد عبد المحسن، ضبط 2139 جوال سكر متحجر وفاسد و45 جوال أرز فاسد، معباً بجوالات علف، فضلاً عن ضبط 3770 بكرة كيبُلات أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة تحمل ماركة إحدى الشركات الشهيرة، وأشار إلى تمكنهم من ضبط 29 كرتونة شاي تخسيس غير صالحة للاستخدام الآدمي قادمة من دولة مجاورة وتم تصنيعها في تلك الدولة.

وفي سياق أكد نائب مدير المواصفات والمقاييس زكريا محمد جول الدقيق المحجوز والذي أثير حوله لغط، أقر بوصول ألف طن عبر معبر أرقين وتم وضعها في الكنترول وأحيلت منه عينات للفحص وقفاً لصحيفة الانتباهة – لم تظهر نتائجها حتى الآن. وأشار إلى وصول رسالة ثانية عبر ميناء بورتسودان تم حجزها ولا يمكن توزيعها إلا عقب ظهور نتائج الفحص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)