قانون (الطوارئ) تشل سوق العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت تداولات أسعار العملات عبر الإجراءات المصرفية بشكل ملحوظ بعد قرارات الرئيس عمر البشير الأخيرة بحظر حيازة النقد الأجنبي والمتاجرة به. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود انخفاض ملحوظ في شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية في ظل هبوط أسعاره بالأسواق الموازية. وأوضح عدد منهم تحدث لـ (باج نيوز) تقلص الفجوة بين سعر الإجراءات المصرفية والسعر عبر الكاش، وقالوا إن سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية تراوح ما بين (65 70) جنيهاً مقارنة بأسعار مرتفعة قبل القرارات وصلت إلى أكثر من (90) جنيهاً، وأشاروا إلى أن أسعار الشراء عبر الكاش بلغت نحو (63) جنيهاً في ظل وجود عزوف عن عمليات البيع والشراء في تداولات الأسواق الموازية. المادة السابقة فريق درجة أولى يطيح بالخرطوم الوطني من كأس السودان المقالة القادمة تحقيق يكشف تفاصيل مثيرة حول”السوق الأسود”

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