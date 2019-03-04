فريق درجة أولى يطيح بالخرطوم الوطني من كأس السودان

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الخليج 365 :
فجّر فريق الزومة أحد أندية دوري الأولى بولاية الخرطوم مفاجأة عندما تمكّن من الإطاحة بالخرطوم الوطني من كأس السودان بالفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” لحساب المرحلة الرابعة.
وكان التعادل قد حسم المباراة بين الطرفين.
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