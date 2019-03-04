لقاء مغلق بين قوش ورئيس القضاء

التاريخ: 04-مارس-2019
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علمت مصادر مطلعة أن السلطات شرعت في خطوات عملية وجادة بشأن مكافحة الفساد، وقالت المصادر إن الحكومة وضعت يدها على ملفات فساد، وهي بصدد الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وأضافت: إن الخطوة تأتي في إطار التطبيق العملي لأوامر الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المشير البشير، الأسبوع الماضي، وتشمل أمر الممارسات الفاسدة، وكشفت ذات المصادر حسب صحيفة آخر لحظة عن مشاورات تجري الآن لبحث إمكانية دمج محاكم الفساد مع محاكم الطوارئ، وفي ذات السياق أبانت المصادر عن اجتماع التأم أمس بين رئيس القضاء، مولانا عبد المجيد ادريس، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله (قوش)، برئاسة القضاء استمر لأكثر من ساعة، ورجحت مصادر أن يكون الاجتماع ناقش ملفات فساد وضعتها السلطات على طاولة المؤسسة القضائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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