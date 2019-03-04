تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * “الأخبار” تكشف دور المؤتمر الشعبي في حل الحكومة وإعلان الطوارئ * تفاصيل جديدة عن القمح المصري * ضبط شبكة تنشط في تزوير فئات العملة الجديدة صحيفة مصادر * أسرة الصادق المهدي تلتزم الصمت * جولة لـ(مصادر) تكشف زيادات كبيرة في منتجات شركة (كابو) صحيفة الإنتباهة * معلومات جديدة حول اغتيال إسرائيلي بالجنوب * دخول شاي (تخسيس) غير صالح للاستخدام الآدمي * (الطوارئ) تشل سوق العملة * فك حظر التجوال بنهر النيل صحيفة السوداني * مباحثات بين البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي بالخرطوم * تحقيق لـ(السوداني) يكشف تفاصيل مثيرة حول تجارة الدولار * أسرة تتخلى عن توأم سيامي بأحد المستشفيات بسبب الفقر صحيفة المجهر * السجن (4) أشهر والغرامة في مواجهة (7) محتجين بالخرطوم * الهلال يسقط “زيسكو” الزامبي ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية صحيفة آخر لحظة * الحكومة تضع يدها على ملفات فساد * ضبط أموال طائلة في طريقها الى مناطق التعدين * تنقلات واسعة لـ(119) مستشاراً بوزارة العدل صحيفة الصيحة * الكشف عن (144) شركة حكومية مخالفة للقانون * بدء صرف مستحقات متضرري حادث “الباخرة عشرة رمضان” * البشير 2019م عام الشباب وافتتاح المدينة الرياضية بعد ثلاثة أشهر * السودان بإمكاناته يستحق أن يكون له فريق في كاس العالم صحيفة الدار * الهلال (يحرق) زيسكو وجماهيره ترقص الديسكو * الضي افتتحها والشعلة أكدها وبويا أطلق رصاصة الرحمة في الزامبيين والكوكي يشكر هلال الملايين * أبطال الهلال يكشفون للدار أسرار ليلة اعتقال زيسكو بأم درمان وصدارة الكونفدرالية بأحلى الأقوان * النجم الساحلي يوجه إنذار شديد اللهجة للمريخ ويهزم رينجرز النيجيري خارج أرضه الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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