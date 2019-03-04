ضبط شبكة تزوير للعملات الجديدة من فئة المئة جنيه في الخرطوم

كشفت مصادر امنية في الخرطوم عن ضبط شبكة تزوير العملات للجنيه السوداني من فئة المئة الجديدة والخمسين جنيهاً.

وتفصيلا , تمكنت إدارة التحقيقات الفيدرالية بدائرة التحقيق الجنائي بشعبة الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات ، وبإشراف من اللواء شرطة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية حسين نافع من ضبط شبكة تحترف تزوير العملات من فئة المئة والخمسين جنيهاً، حيث تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم ٢٨٣ ألف جنيه.

وقال العميد شرطة عبد الله عبد الرحمن مدير العمليات الفيدرالية بالمباحث الجنائية ، في تصريحات صحافية الاحد (3 مارس 2019م )، إن الإدارة تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين يقومون بتوزيع العملات من فئة المئة والخمسين جنيهاً بكل من سوق ليبيا والسوق الشعبي الخرطوم وأم درمان، وأرشدوا على أشخاص بأمبدة وليبيا، وتم فتح بلاغات في مواجهة ثلاثة أشخاص بحوزتهم الأموال وماكينات التزييف.