إمتحانات الشهادة السودانية 2019 : 12 ألف طالب غابوا في اليوم الأول وهذا ماحدث في اليوم الثاني

الخرطوم : اماني ابوفطين

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالسودان، رئيس مجلس إمتحانات الشهادة الثانوية د.الطاهر حسن الطاهر أن حالات الغياب في اليوم الاول للامتحانات بلغت (12619) طالبا وطالبة.

وذكر الطاهر أن الامتحانات في اليوم الثاني بجميع المراكز داخل وخارج السودان انتظمت بشكل طبيعي يسوده الهدوء والاستقرار. وأوضح أن مادة الجغرافيا والدراسات البيئة جلس لها (319556) طالبا وطالبة، فيما جلس لمادة العلوم الأسرية (819) طالبا وطالبة، وقال الطاهر إن حالات الغياب طبيعية تحدث كل عام ومعظمها ليست وسط الطلاب النظاميين وإنما وسط طلاب المنازل واتحاد المعلمين ومعظم هؤلاء الطلاب غير متفرغين للدراسة أما عاملين أو طلاب جامعات يرغبون في تحسين نسبتهم السابقة وقد تكون من ضمن أسباب هذا الغياب عدم الاستعداد الجيد للجلوس للامتحان. وأعلن د.الطاهر عن دراسة علمية دقيقة ستجريها الوزارة عقب نهاية الإمتحانات لمعرفة الأسباب الحقيقية لحالات الغياب وسط الطلاب المسجلين للامتحان.

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