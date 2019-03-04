امين حركة العدل والمساواة : تسقط بس ـ تقعد بس خيارات متطرفة وتسليم الحُكم للعساكر أعاد للدولة هيبتها

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية جناح (دبجو) نهار عثمان نهار إن (تسقط بس ـ تقعد بس) خيارات مُتطرفة وليست حل للأزمة، مشدداً على أنه يجب الوصول لحل وسطِي يحفظ شرعية البلاد.

وشددّ (نهار) خلال حوار أجرته معه (سودان تايمز) يُنشر لاحقاً إلى أن فرض حالة الطوارئ الغرض منها تحسين الوضع الإقتصادي ومحاربة الإنفلات الأمني حتى لا تذهب البلاد (إلى مذبلة التاريخ).

مُؤكداً أن تسليم الحكم للعساكر أعاد للدولة هيبتها نظراً لقومية القوات المسلحة ، قائلاً : (والدليل على ذلك الخروج العفوي في بعض الولايات لإستقبالهم ) . مُقراً بالتباطؤ في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واصفه بأنه لم يكن (قَدر الطموح).

وعزا (نهار) خروج الشباب في المظاهرات التي تشهدها البلاد لـ(إنسداد الأفق)، مطالباً بضرورة الجلوس معهم ومحاورتهم لأنهم (مُغيبين). موضحاً أن الإهتمام بالمؤتمر الوطني سوف يقلفي المرحلة المقبلة (وهذا ما قصده الرئيس بالمسافة الواحدة).

وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة – شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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