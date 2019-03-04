شاهد : صورة الناطق الرسمي لتجمع المهنيين يحتضن متظاهرة تشعل شبكات التواصل

اشعلت صورة للناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين، “محمد الأسباط” وهو يلف ذراعه من وراء ظهر فتاة في مقتبل العمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واثارت موجة من التعليقات التي تغزلت بعضها بالفتاة وأخرى تحسد “الاسباط” ، إذ علق أحدهم : ” الاسباط يشعر بالدفء” .

فيما علق آخر : اسع دي مظاهرة ولا عيد الحُب، وكتب آخر : شابكننا لايفات من بره السودان، اطلعوا اطلعوا في الكتاحة والشمس والرصاص والبمبان دا وهم هناك تحت الغيوم حاضنين المُزز ”

وكانت الصورة قد التقطت يوم الأحد خلال تظاهرة مناهضة للنظام السوداني، لمجموعة من السودانيين المقيمين بأوروبا ، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

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