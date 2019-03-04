محكمة طوارئ الخرطوم تصدر احكام بالسجن لشباب بينهم ابن صحفي بتهمة التظاهر

اصدرت محكمة طوارئ الخرطوم بحري، يوم الأحد حكما بالسجن 4 أشهر وغرامة ثلاثة الف جنيه، على ابن الصحفي السوداني حيدر خيرالله، وثمانية شباب معه، بتهمة مخالفتهم لأوامر الطوارئ، ومشاركتهم في “تجمهر واعمال شغب بالخرطوم”، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.

وقال الصحفي “حيدر خيرالله ” أن محكمة طوارئ بحري قد حكمت على ابنه “احمد حيدر” بالسجن أربعة أشهر والغرامة 3 ألف جنيه، ومعه ثمانية من شبابنا المنير.

ويدرس أحمد حيدر خيرالله، في السنة النهائية، تقنية معلومات بجامعة المشرق، بالخرطوم بحري، كانوا قد شاركوا في تظاهرة دعا لها تجمع المهنيين بمواقع التواصل يوم الخميس، فيما سميت بمواكب “التحدي” لقوانين الطوارئ المفروضة بالبلاد.

ومثل 870 متظاهر أمام محاكم الطوارئ

لمحاكمات فورية بقانون الطوارئ خرجوا يوم الخميس بالخرطوم، وصدرت بحقهم احكام تتراوح بين السجن شهرين و لسنوات بجانب غرامات مالية، بتهم منها اثارة الشغب ، الاخلال بالسلامة العامة ،الاضرار بالممتلكات العامة واغلاق الطرق العامة.

و اعلنت الرئاسة السودانية أوامر طوارئ شملت حظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب، والتي يتم الاعلان عنها والتعبئة لها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الأوامر حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

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