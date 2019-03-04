احكام طوارئ بالسجن وعفو ولائي لعدد كبير من المتظاهرين في السودان

أصدرت محكمة الطوارئ بالخرطوم حكما ً بالسجن لمدة ستة أشهر على نجل الصحافي حيدر خيرالله، بينما برأت محاكم الطوارئ في كل من الخرطوم والولايات عدداً كبيراً من الناشطين، وأمرت بإطلاق سراحهم.

وفي ولاية شمال كردفان أعلن الوالي الجديد العفو عن المتهمين المقبوض عليهم في احتجاجات مدن وقرى شمال كردفان، وتم إطلاق سراح المحكوم عليهم سابقا بالسجن وفقا للطوارئ المعلنة بالولاية .

وتظاهر المئات امس الأحد (3 مارس 2019 م)، بمناطق وإحياء متفرقة بالعاصمة الخرطوم؛ استجابة لدعوة القوى الموقعة على أعلان الحرية والتغيير بتسيير مواكب استقلال القضاء، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فيما اعتقل جهاز الأمن عدداً كبيراً منهم.

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