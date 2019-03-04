عشرات المواطنين يهتفون ضد السلطات داخل مباني محكمة طوارئ بحري

الخرطوم: سودان تايمز

هتف العشرات من المواطنين بإسقاط النظام امس الأحد داخل مباني محكمة طوارئ بحري بعد إصدار حكماً بالسجن (4) أشهر والغرامة (3) آلاف جنيه في مواجهة (7) أشخاص تم توقيفهم خلال احتجاجات بمنطقة الصافية ببحري.

وقضت ذات المحكمة برئاسة القاضي عماد ابراهيم، بالسجن (6) أشهر والغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة شاب عثر بهاتفه صور لاحتجاجات.وبرأت المحكمة (5) أشخاص لعدم وجود بينة ضدهم، وامرت المحكمة بتسليم المعروضات (الهواتف) لاصحابها.

وكشف التحالف الديمقراطى للمحامين يوم الخميس 28 فبراير2019 أن السلطات أحالت (870) مواطن ومواطنة بتهمة المشاركة في التظاهرات إلى محاكم الطوارئ بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم- امدرمان –بحري).

وقال شهود عيان أن ذوي المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات والمتضامنين معهم، هتفوا بإسقاط النظام والحرية والسلام والعدالة عقب إصدار قاضي المحكمة إدانات بالسجن والغرامة على المتهمين.

وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة – شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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