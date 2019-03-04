المنظمة السودانية للحريات الصحفية تدين قناة الجزيرة القطرية وتصفها بالسلوك غير المهني والملوث

أبدت المنظمة السودانية للحريات الصحفية بالغ أسفها إزاء السلوك غير المهني الذي إنتهجته قناة الجزيرة فيما يخص تناولها وتغطيتها للأوضاع بالبلاد والذي لم تراعي فيه مقتضيات المهنية المثبتة في المواثيق الوطنية والدولية وعلى رأسها الموضوعية والشفافية وتحري الدقة والمصداقية.

وأدانت المنظمة في بيان تحصلت الانتباهة أون لاين على نسخة منه السلوك غير المهني وغير الراشد لقناة الجزيرة الفضائية وتورطها في إستخدام منبرها كقاعدة لبث وترويج خبر مصنوع حول لقاء مزعوم بين المدير العام لجهاز الامن والمخابرات السوداني بمدير جهاز (الموساد الاسرائيلي) وهو الأمر الذي نفاه جهاز الامن والمخابرات عبر بيان رسمي ، وهو الخبر الذي قام على نواقص مهنية ظاهرة ومعيبة تؤكد أن صناعته وصياغته قامت على أغراض لا صلة لها بالإعلام ، وخالفت فيه (الجزيرة) قواعد السلوك المهني والمواثيق القانونية والسلوكية وذلك بتوجهها – أي الجزيرة – نحو أهداف ومقاصد سياسية مسيئة للعلاقات بين الدول وملوثة لاجواء السلام والتصالح الذي يفترض ان تلعب فيه (الجزيرة) أدوار إيجابية لصالح شعوب المنطقة العربية من منطلق مسؤوليتها كمؤسسة ترفع شعار العمل لصالح تنوير الشعوب والرأي العام بالحقائق مجردة من كل تلوين وزيغ مضلل.

وقال البيان إن (الجزيرة)- بإنحرافاتها المهنية المتكررة – تضع نفسها تحت شبهة إرتهان مهنيتها لصالح أجندات سياسية معلومة لا تمت بعلاقة للمسئوليات المرجوة في ظل ظروف إقليمية ودوليت تحيط بالامة العربية، مأمولٌ أن يلعب فيها الإعلام أدوار تتسم بالحياد والموضوعية دون تحيزات ضارة بدول المنطقة.