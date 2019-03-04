د. علي نمر يعلق على حديث الرئيس البشير حول موقفه من جميع الاحزاب السودانية

أكد الدكتور علي نمر رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن وقوف الرئيس عمر البشير على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب السياسية السودانية من منصة قومية هي رئاسة الجمهورية مصدر فخر للمؤتمر الوطني وسيضيف للرئيس مزيدا من القوة لحل مشاكل السودان.

وقال نمر لدى مخاطبته الأحد اللقاء التنويري لقيادات المرأة بوطني الخرطوم بمحليتي جبل أولياء والخرطوم بحضور الدكتورة قمر هباني أمين المرأة بالمؤتمر الوطني والاستاذة هويدا بابكر أمين المرأة بوطني الخرطوم وحشد من القيادات النسوية بالمحليتين ، قال إن هناك كثيرا من الاحزاب السياسية الفاعلة في البلاد والساحة ليست مقصورة فقط على المؤتمر الوطني والبشير سيكون قائداً للجميع بروح قومية موضحاً أن حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وتعيين حكام عسكريين لإضفاء البعد القومي والابتعاد عن المحاصصات الحزبية التي أقعدت بالاداء التنفيذي للدولة مؤكداً مساندة المؤتمر الوطني لقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة.

وأضاف رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن فرض حالة الطوارئ إقتضتها ظروف مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من تهريب السلع الاستراتيجية (الوقود – الدقيق – الذهب) ومحاربة الفساد والمفسدين، موضحاً أن الدولة وضعت الحلول للمشاكل الاقتصادية وهي الآن بصدد عبورها وتوسعت في معالجة مشاكل وهموم معاش الناس لتشمل خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم وليس فقط الخبز والطعام مشيراً إلى أن الاحتجاجات الأخيرة بدأت مطلبية ولكن بعض الاحزاب استغلتها وأدخلت عليها أجندتها وطرحت حلولاً صفرية مؤكداً ألا بديل للحوار إلا الحوار وأن الحوار المفتوح مع الشباب وكل القوى السياسية الذي طرحه الرئيس في خطابه الاخير هو صمام أمان وسلام واستقرار السودان.

وأوضح نمر أن المؤتمر الوطني حزب كبير وفاعل في الساحة السياسية السودانية وقاد مبادرات هامة مثل إصلاح الدولة والحوار الوطني السياسي والمجتمعي الذي أنتج الوثيقة الوطنية التي إتفقت فيها القوى السياسية السودانية وكثير من الحركات المسلحة على الكثير من القضايا والهموم الوطنية مثل كيف يحكم السودان وكيف تكون علاقاته الخارجية مبيناً أن الاتفاق حول تلك القضايا الاساسية خلق إستقراراً سياسياً كبيراً في السودان مهد الطريق أمام الكثير من مشاريع التنمية التي نفذتها الدولة.

من جانبها أشادت الأستاذة هويدا بابكر أمين المرأة بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم بالحضور الفاعل للمرأة بمؤتمرات بناء الحزب بالولاية على كافة المستويات بدءاً من شعب الاساس وحتى المحليات مؤكدة أنهن قدن مبادرات وبرامج مصاحبة للمؤتمرات وجدت الاشادة والاستحسان من قيادات الحزب على المستوى الاتحادي ومستوى ولاية الخرطوم.

ودعت هويدا قيادات المرأة بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء لقيادة حوار مثمر وبناء من داخل البيوت يساند قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بتقديم مزيد من المبادرات لتنفيذ الموجهات التي وردت في خطابه الأخير للأمة.