بالفيديو مظاهرات اليوم 74 .. الخرطوم وامدرمان تشهد تظاهرات لعشرات الاشخاص

تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل النظام لليوم الرابع والسبعين على التوالي حيث شهد امس الاحد 3 مارس 2019م تظاهرات ومواكب دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير في يوم أسمته (مواكب استقلال القضاء) ففي أمدرمان خرج المواطنون في مواكب عدة في كل من ودنوباوي، حي العمدة، المسالمة، ابوروف، بيت المال، وفي الخرطوم خرج المواطنون في جبرة والكلاكلة وشهدت جامعة السودان العالمية وجامعة ابن سينا اضرابا ومسيرات، بينما خرج المواطنون في شمبات في مدينة بحري.

ومن ناحية أخرى تستبيح قوى الأمن من ثلاثة أيام منطقة بري وقامت باعتقال عشرات الأشخاص كما أغلقت مداخل ومخارج المنطقة وأصبحت المنطقة عبارة عن ثكنة عسكرية ومنطقة حرب بين المواطنين العزل الشرفاء .

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