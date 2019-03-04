خسائر بالملايين و9 شهداء .. لجنة برلمانية تقف على أضرار القضارف جراء الاحتجاجات

وقف وفد من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني برئاسة عضو اللجنة الدكتور الطيب عبدالرحمن الذي يزور ولاية القضارف حالياً علي الاضرار التي حدثت بالولاية جراء الاحتجاجات مؤخرا.

وقال الطيب إن الزيارة تأتي ضمن دور المجلس الرقابي والتشريعي مشيرا الي الخسائر المادية والبشرية نتيجة الاحتجاجات.

من جانبه قال والي الولاية العميد أمن مبارك محمد شمت إن الخسائر كانت كبيرة متطرقا إلى عدد المواطنين الذين راحوا ضحايا لهذه الأحداث الى جانب الممتلكات، مبينا أن الولاية احتسبت تسعة شهداء، كما تم حرق معمل تنقية مياه الولاية الذي تقدر قيمته بسبعمائة ألف دولار إلى جانب حرق ديوان الزكاة وكميات كبيرة من المحاصيل وشهدت الولاية حالات نهب مبنى محلية ريفي وسط القضارف بالكامل فيما أوضح الوالي أن قيمة الخسائر قدرت بحوالي (٢٩٠) مليون جنيه، مشيرا إلى مطالب المتظاهرين التي تحولت من مطالب لإصلاح معاش الناس الى مطالب سياسية وشدد الوالي على محاسبة جميع المتورطين.