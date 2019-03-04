تطورات جديدة حول نتائج التحليل لشحنتي الدقيق المصري

كشف المهندس زكريا محمد سليمان نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن عدم وصول نتائج التحليل حول شحنة الدقيق الوارد من مصر حتي الان ، مشيرا إلى ان الدقيق المعني وصل البلاد عبر رسالتين من معبر ارقين والاخري من بورتسودان ولم توزع للجمهور حتي الان.

و اشار زكريا سليمان في مؤتمر صحفي حول عمليات فابي ابسون الخامسة لدول شرق افريقيا بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية الأحد الى اصدار قرار بايقاف استيراد الثيرامس المسرطنة مشيرا إلى أن النتائج اثبتت ان الاستخدام لا يؤثر على الاكل او الشرب وانما خطورة المادة تكمن في حال استنشاقها معلنا تنفيذ حملة اعلامية ضخمة لتحذير المواطنين من خطورة مادة الاسبستس.

واشار زكريا الي ان المواصفات استلمت اكثر من 9 الف بلاغ رصدها العام الماضي كل من الفريق الموحد و فريق مباحث ونيابة حماية المستهلك حول الضبط التجاري والغش للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس لافتا إلى أن المستهلك يعتبر راس الرمح في حماية صحته وبيئته ضد الغش التجاري.