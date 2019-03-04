فك حظر التجوال بولاية نهر النيل واستئناف الدراسة

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل في اجتماعها المشترك مع مدراء الجامعات بالولاية والذي انعقد بأمانة الحكومة بالدامر يوم الأحد، أعلنت عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بجامعة شندي في السابع عشر من مارس الحالي وبجامعتي وادي النيل والشيخ عبد الله البدري في السادس والعشرين منه، كما اطمأنت اللجنة على الاستعدادات من حيث تهيئة البيئة الداعمة لاستقرار العملية التعليمية بجامعات الولاية الثلاث.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة الامن فك حظر التجول بعموم محليات ومدن الولاية، مشيرة إلى الاستقرار الذي تشهده الولاية على كافة الأصعدة.