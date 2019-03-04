الاحتجاجات الشعبية في السودان تتواصل والبشير يعلن 2019 عاماً للشباب

جدد الرئيس السوداني عمر البشير مغازلته للشباب، وتعهّد بالاهتمام بأنشطتهم، وأعلن 2019 عاماً للشباب، في ذات الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه عن السلطة، وخرج أمس المئات في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم مطالبون باستقلال القضاء، فيما جددت الولايات المتحدة إدانتها للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السودانية في مواجهة المتظاهرين.

ووعد البشير خلال زيارته للمدينة الرياضية الأحد بالاهتمام براكز الشباب وصيانتها وإعدادها وتأهيلها لاستيعاب النشاط الشبابي، وتعهّد برعاية كافة مجالات الرياضة، ودعم المدينة الرياضية بالبنيات الأساسية حتى تكون مدينة متكاملة تحوي الملاعب المطلوبة لكل الرياضات، ووجّه البشير ولاة الولايات بتخصيص مساحات لإقامة ملاعب الخماسيات بغرض ملء أوقات الشباب بعمل مفيد، حسب قوله.

وانطلقت بعدد من أحياء الخرطوم بمدنها الثلاث تظاهرات أمّها المئات من السودانيين استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي يتبني تنظيم وجدولة الاحتجاجات في موكب أطلق عليه (موكب استقلال القضاء)، رفضاً للمحاكمات التي وصفها بالجائرة التي تنفذها محاكم الطوارئ والتي طالت العديد من المتظاهرين، فيما أعلن التجمع إضراباً ليوم واحد غداً الثلاثاء لأصحاب المهن، مصحوباً بوقفات للمهنيين والمجموعات المطلبية والمؤسسات والشركات الخاصة.

وخرج المحتجون من أحياء (حي القلعة، ود البنا، سوق الشجرة، أبو روف) بمدينة أم درمان، بينما تظاهر آخرون بمناطق (الكلاكلة، جبرة) بالخرطوم، كما تظاهر العشرات بمنطقة (شمبات) بالخرطوم بحري، وردد المحتجون هتافاتهم المعتادة التي تطالب برحيل النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، ورفعوا شعارات تنادي بالحرية والسلام والعدالة. وواصلت محاكم الطوارئ التي تم تشكيلها أخيراً إجراء محاكماتها للمتظاهرين الذين تم توقيفهم في إحتجاجات الخميس الماضي والذي تجاوز عددهم 800 متظاهر، وحسب قانونيون فإن محاكم الطوارئ، برّأت أمس عشرات الشباب الموقوفين، كما أنها أصدرت أحكاماً جلها بالغرامة والسجن لمدد متفاوتة في مواجهة آخرين.

بدورها، جددت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس، إدانتها لاستخدام قوات الأمن في السودان القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالمدن السودانية المختلفة.

وأعلنت السفارة الأمريكية، في بيان فتح أبوابها لإدارة حوار مفتوح مع السودانيين، في إطار جهود واشنطن لتعزيز المصالح الأمريكية في السودان. إلى ذلك، دفع رئيس حزب الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار باستقالته من عضوية البرلمان السوداني.