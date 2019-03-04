حفظة السلام التابعين للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) يتفاعلون مع قادة المجتمع في قولو بوسط دارفور خلال دورية روتينية في المنطقة. وقالت البعثة في موقعها الرسمي على تويتر، أن الدورية تجيء كجزء من تفويضها لحماية المدنيين، حيث تقوم البعثة بدوريات يومية في قرى ومعسكرات النازحين في مختلف أنحاء دارفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورية ليوناميد تتفقد النازحين بقولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.