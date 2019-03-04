والي غرب دارفور يعيد تكليف أعضاء الحكومة السابقة

أصدر والي ولاية غرب دارفور المكلف، اللواء الركن مهلب حسن أحمد علي، عدداً من القرارات قضت بإعادة تكليف أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة بالولاية لتولي مهام العمل لحين إشعار آخر، حيث قضى قرار الوالي بإعادة تكليف الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام في الولاية كما نص قرار الوالي بإعادة تكليف المعتمدين لحين إشعار آخر.
وكان علي، قد رأس اجتماعاً بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية، ضم أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة بالولاية وقدم شرحا مفصلاً عن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية ودواعي صدروها ومتطلبات المرحلة الحالية.
و أكد الوالي، بحسب سونا، ضرورة وضع مصلحة الولاية فوق كافة المصالح ونبذ الانتماءات الحزبية والقبلية والانتماءات الضيقة الأخرى من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد والعباد.
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