نائب رئيس الجمهورية يطلع على خطط وبرامج الولاية الشمالية للمرحلة المقبلة ..

اطلع نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية، وعلى خطط وبرامج الولاية للمرحلة المقبلة، بجانب الترتيبات الجارية لانجاح موسم الحصاد، وتوفير مدخلات الانتاج للموسم الشتوي.

واوضح والي الولاية الشمالية اللواء أمن محمد ادم النقي في تصريح صحفي، عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم، ان الولاية شرعت في وضع خطة لتوفير الاحتياجات الاساسية والضرورية وتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين.

وقال الوالي انه اطلع نائب رئيس الجمهورية عن الترتيبات التي تمت لانجاح العام الدراسي وتأمين امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.