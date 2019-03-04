زيادة المنح الدراسية المصرية للسودان

أعلن السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى عن إتفاق مع وزارة التعليم العالي بمصر وشيخ الأزهر على زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب السودانيين، مؤكداً إلتزامهم بإستفادة أكبر عدد من الطلاب من المنح المصرية.
وقال السفير عيسى في تصريح بحسب (smc) إن مصر في انتظار السودان لتحديد العدد الذي يريده، مبيناً أنه حصل على وعد من شيخ الأزهر بزيادة المنح لطلاب السودان، مؤكداً ان العدد الذي يطلبه السودان في جامعة الأزهر هي مجابة وبدون سقف في كافة التخصصات.
وأوضح السفير المصري أن القاهرة قدمت العام السابق 100 منحة للسودانيين بجميع الجامعات المصرية، كاشفاً عن لقائه بعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي بمصر والذين تم الاتفاق معهم على زيادة المنح الدراسية للسودان.
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