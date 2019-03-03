المالية: انخفاض الدولار لإجراءات اقتصادية مُستمرة

قال وزير المالية، مصطفى حولي، إن انخفاض الدولار جاء لإجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018، داعياً هيئة الجمارك السودانية لزيادة الإيرادات وتشجيع الصادرات والعمل على إحلال الواردات ومنع التهريب والمهربين.

وأوضح رئيس هيئة الجمارك السودانية، اللواء بشير الطاهر، في تصريحات عقب اللقاء مع الوزير، أن تناول أداء الجمارك من خلال المساعي والترتيبات التي بدأت منذ العام 2018، وإن الأداء في تحسن بنسبة الرقابة الجمركية الفاعلة ومجهودات مكافحة التهريب.

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وأبان الطاهر بحسب شبكة الشروق – أن التهريب يمثل تحدياً للسودان، والجمارك جزء كبير من الحدود تتم مراقبتها إلكترونياً بواسطة الكاميرات والرادارات عبر الطائرات، وقال إن الخطة الاستراتيجية تمت مناقشتها مع وزير المالية لرفد الجمارك بمعينات العمل دعماً للجمارك.

وأضاف “نستهدف إيقاف وقفل الحدود أمام التهريب والمهربين للسلع السودانية لدول الجوار”، مشيراً إلى التحدي الجديد هو تهريب السلع الممنوعة والمحظورة والسلع المضرة والمخدرات، وبذلت الجمارك جهوداً كبيرة ومقدرة في هذه الممارسات غير القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)