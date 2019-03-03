هدد متابع على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشابة نهى عجاج بأنه سيكرهها (إلى يوم يبعثون) حسب تعبيره – رغم إعجابه بصوتها وذلك بسبب أدائها لأغنية الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد (كيف أنساك) التي بثتها على يوتيوب وأعادت بث مقطع منها مؤخراً.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أبدوا عدم رضاهم بولوج الفنان مجال أغنيات الفنان الكبير الراحل مصطفى سيد أحمد حيث ذكر المعلق السابق عبر تعليقه على المقطع الغنائي قائلاً :(أنا برتاح لي أغانيك بس الله يرضي عليك أبعدي عن أغاني مصطفي سيد أحمد ده عشان م أكرهك ليوم يبعثون) .

أما المعلق الآخر أوصاها بأن تؤدي أغنياتها الخاصة حيث ذكر في تعليقه ( غني لي ذاتك ي بت الناس صوتك حلو بس كوني نفسك الله يرضى عليك مصطفي ولادتو قاسية) بينما قال معلق آخر

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :معجب بالفنانة نهى عجاج يهددها (بالكراهية) بسبب مصطفى سيد أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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