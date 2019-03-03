والي البحر الأحمر: لا محاصصات حزبية أو قبلية

قال والي البحر الأحمر، اللواء ركن مصطفى محمد نور، بأن أمن الدولة ومحاربة الجهوية والفساد هي موجهات رئيس الجمهورية، مُغِلقاً الباب أمام أي محاصصات حزبية أو قبلية، وتابع “أبوابنا مشرعة لكل أبناء الوطن دون تمييز حزبي أوعرقي”.

وأفاد نور خلال لقائه، الأحد، عدداً من الفعاليات الشبابية بالولاية، بأن حكومته تتطلع لدور كبير للشباب خلال هذه المرحلة ولا مكان لإقصاء أحد، قاطعاً بأن برامج الحكومة تستهدف معاش الناس والصحة والتعليم، وزاد “هي محور ميزانيتنا”.

ونوه إلى أنه لا يملك “عصا موسى” وليس لديه “خزائن قارون”، مراهناً على الإرادة القوية، مبيناً بأن الشباب هم وقود التغيير والفعل الحقيقي، وأنه طالما الجميع أبناء السودان، إذاً الكفاءة هي المعيار ونريد تفجير طاقات الشباب إبداعاً وإنتاجاً.

Advertisements

وأشار بحسب الشروق – إلى أن البلاد موعودة بخير كثير وتحتاج سواعد بنيها للإعمار والبناء، ولابد من مبادرات شبابية للاستفادة من إمكانيات الولاية في الساحل والمعادن، معلناً استهداف كل الشباب بمشروعات من أفكارهم ونحن نرعاها لهم دون تصنيف.

وأضاف “نريد إشراك كل الشباب دون إقصاء لأحد وإن خالفنا الرأي”، مؤكداً على سعيه خلال فترة تكليفه للعمل وخلق فرص للشباب لأجل مستقبل واعد لهم وللأمة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)