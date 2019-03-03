12619 طالباً غياب اليوم الأول لامتحانات الشهادة

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، الطاهر حسن الطاهر، رئيس اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية، يوم الأحد، أن حالات الغياب في اليوم الأول للامتحانات بلغت 12619 طالباً وطالبة، بنسبة بلغت 2,3% من الطلاب الجالسين.

وأكد الطاهر في تصريحات صحفية، أن الامتحانات في اليوم الثاني بجميع المراكز داخل وخارج السودان انتظمت بشكل طبيعي يسوده الهدوء والاستقرار.

وأفاد أن مادة الجغرافيا والدراسات البيئية جلس لها 319 ألفاً و556 طالباً وطالبة، فيما جلس لمادة العلوم الأسرية 819 طالباً وطالبة.

Advertisements

وأشار إلى أن حالات الغياب طبيعية تحدث كل عام ومعظمها ليست وسط الطلاب النظاميين، وإنما وسط طلاب المنازل واتحاد المعلمين ومعظم هؤلاء الطلاب غير متفرغين للدراسة، إما عاملون أو طلاب جامعات يرغبون في تحسين نسبتهم السابقة.

وتابع” قد تكون من ضمن أسباب هذا الغياب عدم الاستعداد الجيد للجلوس للامتحان”.

وأعلن الطاهر بحسب الشروق – عن دراسة علمية دقيقة ستجريها الوزارة عقب نهاية الامتحانات، لمعرفة الأسباب الحقيقية لحالات الغياب وسط الطلاب المسجلين للامتحان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)