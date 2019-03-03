المواصفات : الدقيق المصري لم يتم توزيعه لعدم وصول نتائج التحليل

كشف المهندس زكريا محمد سليمان نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن عدم وصول نتائج التحليل حول شحنة الدقيق الوارد من مصر حتى الآن ، مشيراً إلى أن الدقيق المعني وصل البلاد عبر رسالتين من معبر ارقين و الأخري من بورتسودان ولم توزع للجمهور حتى الآن.

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و أشار زكريا سليمان في مؤتمر صحفي بحسب سونا – حول عمليات فابي ابسون الخامسة لدول شرق أفريقيا بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية يوم الأحد إلى إصدار قرار بإيقاف استيراد الثيرامس المسرطنة مشيراً إلى أن النتائج أثبتت أن الاستخدام لا يؤثر على الأكل أو الشرب وإنما خطورة المادة تكمن في حال استنشاقها معلناً تنفيذ حملة إعلامية ضخمة لتحذير المواطنين من خطورة مادة الاسبستس.

وأشار “زكريا” إلى أن المواصفات استلمت أكثر من 9 ألف بلاغ رصدها العام الماضي كل من الفريق الموحد و فريق مباحث ونيابة حماية المستهلك حول الضبط التجاري والغش للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس لافتاً إلى أن المستهلك يعتبر رأس الرمح في حماية صحته وبيئته ضد الغش التجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)