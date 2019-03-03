حقق الهلال ، فوزًا غاليًا على ضيفه زيسكو الزامبي، بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وشهدت نفس المجموعة، أيضًا فوز أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة (3-0)، على ضيفه نكانا الزامبي.
وبذلك الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه كوتوكو، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على نكانا، صاحب المركز الثالث، فيما تذيل زيسكو الترتيب برصيد 4 نقاط.
وتقدم الهلال بهدف مبكر، عن طريق محمد موسى الضي، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله وليد بخيت الهدف الثاني في الدقيقة (36).وأشعل زيسكو المباراة من جديد، بعدما سجل لاعبه لازاروس كامبولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة (38)، لكن عبداللطيف سعد بوي نجح في تأمين فوز الفريق السوداني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (66).
كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال" يسحق "زيسكو" بثلاثية ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.