كشف والي نهر النيل، الفريق الركن، الطيب المصباح، عن افتتاح الجامعات بالولاية خلال الفترة القليلة المقبلة، وأعلن عن توجيهات صدرت لصندوق رعاية الطلاب لتجهيز الداخليات لاستقبال الطلاب والطالبات.
وكشف "المصباح" في تصريحات صحفية بأمانة حكومة الولاية بالدامر اليوم، عن انعقاد اجتماع مع مديري الجامعات بالولاية تم الاتفاق خلاله على فتح الجامعات واستئناف الدراسة بكل الكليات وكل المستويات بالجامعات،.
وأشار "المصباح" إلى أن تحديد موعد استئناف الدراسة يرجع لإدارات الجامعات بعد إكمال ترتيباتها، وأشار إلى أن الاجتماع شمل توجيهات لصندوق رعاية الطلاب لتجهيز داخليات سكن الطلاب والطالبات.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. استئناف الدراسة بجامعات نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.