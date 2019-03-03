التربية: غياب أكثر من 12 ألف طالب في اليوم الأول لإمتحانات الشهادة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن حالات الغياب خلال اليوم الأول لامتحانات الشهادة السودانية التي إنطلقت السبت، بلغت 12.619 طالباً وطالبة بنسبة بلغت 2.3% من عدد الطلاب المسجلين.

وأعلن وكيل الوزارة، رئيس اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة، الطاهر حسن الطاهر، في تصريحات صحفية أمس، عن دراسة علمية دقيقة ستجريها الوزارة عقب نهاية الامتحانات لمعرفة الأسباب الحقيقية لحالات الغياب وسط الطلاب المسجلين للامتحان.

ووصف حالات الغياب بالطبيعية، وقال إنها تحدث كل عام “ومعظمها ليست وسط الطلاب النظاميين وانما وسط طلاب المنازل واتحاد المعلمين”، مشيراً الى أن معظمهم غير متفرغين للدراسة وهم إما عاملين أو طلاب جامعات يرغبون في تحسين نسبهم السابقة.

وأكد الطاهر، إنتظام الامتحانات في اليوم الثاني بجميع المراكز داخل وخارج السودان بشكل طبيعي، وأوضح أن مادة الجغرافيا والدراسات البيئية جلس لها 319 الف و556 طالبا وطالبة فيما جلس لمادة العلوم الأسرية 819 طالبا وطالبة.