ليفربول يتعثر بالتعادل السلبي أمام إيفرتون ويمنح السيتي صدارة الدوري

سقط نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في فخ التعادل السلبي في المواجهة التي جمعته بنظيره إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة إضاعة الريدز فرصتين عن طريق محمد صلاح جاءت الأولى في الشوط الأول وأنقذها حارس ايفرتون بيكفورد، والثانية كانت في الشوط الثاني وأنقذها مدافع أصحاب الأرض.
وبتلك النتيجة فقد الريدز نقطتين ثمينيتين في صراع الصدارة حيث منح مانشستر سيتي صدارة الدوري منفردا برصيد 71 نقطة في حين رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 70 في الوصافة.
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