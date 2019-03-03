الفنانة السودانية هند الطاهر تقدم (الجنزير التقيل)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدمت الفنانة السودانية المهاجرة بفرنسا نماذجاً غنائية سودانية بمشاركة فنانين وعازفين بفرقة (أفروكايرو) المصرية وذلك خلال استضافة الفرقة ببرنامج (بتوقيت مصر) على قناة bbc عربي نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك أعضاء من الفرقة المصرية وهم فنان مصري وارينري ونوبي – شاركوا الفنانة بالعزف و الغناء رغم اختلاف اللهحة واللغة حيث قدمت النماذج الغنائية وهي الأغنية التراثية (الجنزير التقيل) من دارفور بجانب أغنية ( عقد اللولي) للفنان الراحل سيد خليقة.

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