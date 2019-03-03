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الخليج 365 :
دفع المدير الفني للأمل عطبرة هيثم مصطفى باستقالته من منصبه اليوم”الأحد” بعد الخسارة أمام المريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز.
وقال هيثم في تصريح لـ”باج نيوز” إن قدّم اعتذاره رسميًا لإدارة الأمل، متمنيًا التوفيق للفريق في المرحلة القادمة.
وتلقي الفريق الشهير بـ”فهود الشمال” هزيمة قاسية أمام المريخ بلغت أربعة أهداف صعبّت من مهمته في الحصول على بطاقة الترشح لدوري النخبة بعد توقفه في”17″ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب الخسارة…هيثم مصطفى يغادر الأمل عطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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