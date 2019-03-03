الهلال يقهر زيسكو بثلاثية ويتصدر المجموعة الثالثة 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق الهلال فوزا كاسحا وكبيرا على زيسكو الزامبي بثلاثة اهداف مقابل هدف نالها الضي ووليد الشعلة وبوي ونال هدف زيسكو كامبول ليصل الى 7 نقاط في الصدارة

الشوط الاول

انطلق الشوط الاول قويا من جانب الهلال وكاد اللاعب الشغيل ان يصنع الفرح في الدقيقة الثانية

وقع المدافع عمار الدمازين في هفوة كادت ان تتسبب في هدف اول لكن الكرة كانت بعيدة عن الشباك من تسديدة اللاعب جيسي وير .

تهديد وهدف

انطلق اللاعب محمد موسى الضي بكرة لحظة تقدم الحارس جاكوب باندا عن مرماه ويسدد في الشباك هدفا في مرمي الفريق الزامبي .

حاول الهلال اضاف هدف ثاني ولجأ نجومه الى التسديد من مسافات بعيده خاصة اطهر الطاهر لاضافة هدف ثاني لكن الدفاع الزامبي وحارسه كان في الموعد.

كاد دفاع الهلال ان يتسبب في هدف التعادل لكن الحارس جمال سالم انقذ الهلال من هدف محقق في حدود الدقيقة 20 من الشوط الاول .

استعاد الهلال توازنه وخاصة في وسط الملعب ليمنع الفريق الزامبي من عمليتي البناء والمساندة في جزء كبير من الشوط الاول .

عاد الفريق الزامبي الى الارسال الطويل للوصول الى شباك الهلال لكن دون جدوى .

حصل الفريق الزامبي على مخالفة لم ينجح في استغلالها لتمر الى ضربة مرمي لصالح الهلال .

في الدقيقة 30 سدد اللاعب شيبوب تسديدة قوية تسلمها الحارس على دفعتين

تواصل البحث الهلالي عن الهدف الثالث وأطلق الشعلة تسديدة قوية حولها الحارس إلى ركلة زاوية .

هدف ثاني

اضاف اللاعب وليد الشعلة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 35 من الاول من تسديدة اللاعب شيبوب التي عادت من الدفاع

هدف لزيسكو

قلص زيسكو فارق الاهداف عن طريق كامبولي في الدقيقة 36 من الشوط الاول بعد دقيقة وحيدة من هدف اللاعب وليد الشعلة .

انطلق اللاعب جيسي وير لكن دفاع الهلال عطله ويحصل على مخالفة ينفذها يبعدها دفاع الهلال الى ركلة زاوية .

في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول سيطر الهلال على وسط الملعب وحرم زيسكو من تنويع الالعاب لينتهي الشوط الاول بهدفين لهدف

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني بقوة من جانب الهلال لكن دفاع الضيف ابعد كرة اللاعب شيبوب

عاد الهلال لهجماته على مرمي زيسكو عبر اللاعب الضي لكن دفاع الزامبي الخطر عن مرمي جاكوب .

أرسل اللاعب الشعلة رأسية تمر فوق العارضة هدفا ضائعا للهلال تواصل البحث الهلالي عن هدف ثالث وسدد له شيبوب كرة تمر الى ضربة مرمي .

عاد زيسكو وسدد بقوة أبعدها جمال سالم إلى ركلة زاوية

قاد اللاعب شرف الدين شيبوب هجمة متحركة عطله دفاع زيسكو تقاضي عنها الحكم .

أجرى مدرب الهلال تعديلا قضي بخروج وليد الشعلة وحل في مكانه ولاء الدين موسى .

اهدر اللاعب ولاء الدين موسى هدفا بعد ان سدد في المرمي وحول الحارس جاكوب الكرة الى وسط الملعب بقبضة يديه .

هدف ثالث

اطلق اللاعب بوي تسديدة قوية محرزا هدفا ثالثا فشلت معه كافة محاولات الحارس جاكوب باندا

كاد اللاعب بوي ان يضيف الهدف الرابع لكن جاكوب تسلم الكرة من مسافة بعيدة .

حاول زيسكو تقليص الفارق واطلق جيسي تسديدة تسلمها الحارس جمال سالم

حصل زيسكو على مخالفة في الدقيقة 31 لم يستفد منها الفريق لتمر الى خارج الملعب

اجرى مدرب الهلال تعديلا بخروج شيبوب وحل في مكانه اللاعب مؤمن عصام لتنشيط وسط الملعب .

في الدقائق الاخيرة من المواجهة اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة فيما فقد الفريق الزامبي الامل في العودة الى مجريات المباراة ويحتسب الحكم ثلاث دقائق لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بفوز الهلال على زيسكو بثلاثة اهداف لهدف ويصعد الى المركز الاول في صدارة المجموعة الثالثة