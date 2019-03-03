المريخ يكتسح الامل برباعية في بطولة الدوري الممتاز

الخليج 365 :

حقق المريخ فوزا كاسحا على الامل باربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم باستاد المريخ نالها النعسان هدفين وهدف للتش ومحمد داؤود

الشوط الاول

جاء سريعا وقويا من الجانبين وخاصة من جانب الامل الذي وصل سريعا الى منطقة المريخ سرعان ما اطلق حمدو تسديدة قوية كادت ان تسكن الشباك

عاد المريخ وقاد له اللاعب النعسان طلعة هجومية ابعدها دفاع الامل

هدف اول

ارسل اللاعب صلاح نمر كرة طولية قابلها اللاعب خالد النعسان واحرز منها الهدف الاول في المباراة في الدقيقة العاشرة من الحصة الاولي

تعرض الحارس منجد النيل الى اصابة في اشتراك مع احد لاعبي الامل ليوقف الحكم المباراة لعلاج اللاعبين .

هدف ضائع للمريخ

في الدقيقة 20 من الشوط الاول اهدر المريخ هدفا محققا من اللاعب خالد النعسان وهو في مواجهة فيصل حارس الامل الذي ابعد الكرة بقبضة يديه الى وسط الملعب .

ابعد ياسر عبد الله كرة من امام اللاعب رمضان عجب وهو في وضعية افضل للوصول الى شباك الامل لينقذ شباك فريقه من هدف محقق.

بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الاول تراجع الفريقين بسبب الجهد المبزول مع بداية اللقاء واعتمد المريخ على الارسال الطويل من الدفاع للهجوم

ركلة جزاء للمريخ مع حقار

احتسب الحكم الطريفي الصديقي ركلة جزاء ارتكبها الحارس مع اللاعب حقار من جملة متناقلة بين اللاعبين التش العجب والتاج يعقوب للاعب حقار الذي عطله الحارس في الدقيقة 34 من الشوط الاول تقدم لها اللاعب رمضان عجب انقذها الحارس فيصل حسين

في الجزء الاخير من الحصة الاولي حاول المريخ اضافة هدف ثاني واستبسل الامل وقاتل لتعديل النتيجة لكن دون جديد لينتهي الشوط الاول بهدف للمريخ احرزه اللاعب خالد النعسان في اللقاء الذي يشهده استاد المريخ في الجولة قبل الاخيرة من مباريات المجموعتين

الشوط الثاني

نشطت في بدايته العاب الامل وشكل خطورة كبيرة على مرمي المريخ وكان مدرب المريخ قد اجري فيه تعديلين بخروج الحارس المصاب منجد النيل وحل في مكانه عصام عبد الرحيم وخروج سيف تيري المصاب وحل في مكانه اللاعب محمد داؤود .

اهدر اللاعب محمد داؤود هدفا للمريخ في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني وسدد في المرمي تمر كرة الى ضربة مرمي للامل عطبرة .

هدف للمريخ

اضاف اللاعب التش هدفا ثانيا للمريخ في الدقيقة 15 ليقتل احلام الامل في العودة لاجواء المواجهة

في الجزء الاخير من الشوط الثاني حاول الامل الوصول لمرمى المريخ ونشط من العابه وشكل خطورة على مرمي المريخ لكن دون جديد .

ركلة جزاء للمريخ

احتسب الحكم ركلة جزاء للمريخ مع اللاعب محمد داؤود ليحرز منها اللاعب هدف المريخ الثالث في الدقيقة 35 من الشوط الثاني وكان قد حمل قميص اللاعب ضياء المصاب .

تراجع الامل الى منطقته الدفاعية في الجزء الاخير من المواجهة لاجل منع المريخ من اضافة اهداف اخرى

خطف النعسان كرة من دفاع الامل لكن ياسر فولة ابطل مفعولها

الهدف الرابع

اضاف اللاعب خالد النعسان الهدف الرابع للمريخ في الدقيقة الاخيرة من الزمن المبدد لينتهي اللقاء بفوز المريخ على الامل برباعية نظيف ويرتفع بنقاطه الى 30 نقطة في المركز الاول